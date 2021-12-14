Для въезда в Италию из стран ЕС вновь нужен будет тест на коронавирус

Власти Италии приняли решение возобновить предъявление теста на коронавирус для въезда в страну из стран Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее распоряжение подписал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца. Отмечается, что теста может быть предъявлен тест как по экспресс-технологии, так и ПЦР-тест.

Кроме того, невакцинированным людям необходимо соблюдать карантин в течение 5 дней, после чего вновь сдать тест.

Требование будет действовать с 16 декабря до 31 января.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусИталия
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