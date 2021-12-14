Для въезда в Италию из стран ЕС вновь нужен будет тест на коронавирус

Соответствующее распоряжение подписал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца. Отмечается, что теста может быть предъявлен тест как по экспресс-технологии, так и ПЦР-тест.

Кроме того, невакцинированным людям необходимо соблюдать карантин в течение 5 дней, после чего вновь сдать тест.

Требование будет действовать с 16 декабря до 31 января.



