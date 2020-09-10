Для въезда в Финляндию в октябре потребуется справка об отсутствии коронавируса

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка заявил, что Финляндия с октября планируют требовать от всех въезжающих в страну справку об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Названы условия открытия границ Финляндии для россиян

По словам Харакка, это правило пока будет распространятся на страны, где количество заражений выше 25 на 100 тысяч населения за последние 2 недели. Как отмечает агентство, сегодня к таким странам относятся Россия и США.

Согласно последним данным, число заражений в Финляндии составляет 8 469, из которых 337 закончились летальным исходом, пишет агентство.

Напомним, внешние границы страны были закрыты с 19 марта по 13 мая. Для граждан России въезд на территорию Финляндии до сих пор закрыт.


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ТЕГИ:Финляндия
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