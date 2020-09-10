Для въезда в Финляндию в октябре потребуется справка об отсутствии коронавируса

По словам Харакка, это правило пока будет распространятся на страны, где количество заражений выше 25 на 100 тысяч населения за последние 2 недели. Как отмечает агентство, сегодня к таким странам относятся Россия и США.

Согласно последним данным, число заражений в Финляндии составляет 8 469, из которых 337 закончились летальным исходом, пишет агентство.

Напомним, внешние границы страны были закрыты с 19 марта по 13 мая. Для граждан России въезд на территорию Финляндии до сих пор закрыт.



