Столтенберг назвал ситуацию на Украине ответственностью НАТО

НАТО должна гарантировать, что спецоперация на Украине не выйдет за пределы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

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Столтенберг заявил, что НАТО несет ответственность за то, «чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины».

Генсек альянса подчеркнул, что для этого НАТО усилила свое присутствие на востоке. В высокой степени готовности сейчас находятся 130 самолетов и более 200 кораблей, которые расположены от Крайнего Севера до Средиземного моря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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