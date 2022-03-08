Столтенберг назвал ситуацию на Украине ответственностью НАТО

Столтенберг заявил, что НАТО несет ответственность за то, «чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины».

Генсек альянса подчеркнул, что для этого НАТО усилила свое присутствие на востоке. В высокой степени готовности сейчас находятся 130 самолетов и более 200 кораблей, которые расположены от Крайнего Севера до Средиземного моря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

