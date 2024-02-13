Директор «Моссада» прибудет в Египет для переговоров по заложникам ХАМАС

Как отмечает издание, во встрече примут участие делегации США и Катара.

По данным Yedioth Ahronoth, израильские чиновники заявили, что предложение, поступившее от ХАМАС, не предусматривает переговоров. Делегация страны надеется изменить эту позицию.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава ЦРУ США Уильям Бернс и директор «Моссада» встретятся с египетскими и катарскими высокопоставленными чиновниками. Цель переговоров — возобновление переговоров по сделке для приостановки конфликта на Ближнем Востоке и освобождения заложников.

Между тем президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и партнеры работают над сделкой между Израилем и ХАМАС, предусматривающей паузу в боевых действиях в секторе Газа не менее чем на шесть недель, пишет RT.

