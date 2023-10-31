Директор Чичериной назвал угрозы СБУ в адрес певицы «проявлением любви»

Собеседник портала допустил, что выпады со стороны украинских силовиков — своеобразное проявление любви к творчеству Чичериной. Он отметил, что пока не общался по этому вопросу с певицей, однако заявил, что ее позиция давно всем известна, а обвинения на Украине в отношении нее предъявляют не в первый раз.

Напомним, СБУ заочно обвинила Чичерину по трем статьям уголовного кодекса и пригрозила ей пожизненным заключением за поддержку спецоперации России на Украине. Рок-исполнительницу обвиняют в выступлениях в освобожденных российской армией населенных пунктах, записи патриотических видеороликов и призывах к военнослужащим ВСУ сложить оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

