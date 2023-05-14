Дипломаты опровергли заявления о приостановке полетов между Москвой и Антальей
Генконсульство России в Анталье опровергло заявления о приостановке авиасообщения между турецким курортным городом и Москвой. Об этом пишет ТАСС.
Дипломаты объяснили, что задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке взлетно-посадочной полосы в аэропорту Антальи.
СМИ ранее сообщили, что более 500 россиян ждут вылета в аэропорту курортного города.
В Турции 14 мая прошли президентские и парламентские выборы. Главным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является представитель «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Дипломаты опровергли заявления о приостановке полетов между Москвой и Антальей
- ANKA: Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%
- Экс-советник Пентагона: США могут заставить Зеленского капитулировать
- Наставника «Динамо» Йокановича уволили после поражения от «Ахмата»
- СМИ: «Республиканский альянс» Эрдогана получит более 50% мест в парламенте
- «Ахмат» разгромил «Динамо» в гостевом матче РПЛ
- NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки
- Эрдоган лидирует на выборах президента Турции
- Депутат Затулин сообщил о болезни Лукашенко
- Италию может охватить забастовка из-за подорожания макарон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru