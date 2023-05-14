Дипломаты опровергли заявления о приостановке полетов между Москвой и Антальей

Генконсульство России в Анталье опровергло заявления о приостановке авиасообщения между турецким курортным городом и Москвой. Об этом пишет ТАСС.

В Турции российские туристы обращаются к властям на фоне заявлений оппозиции о санкциях

Дипломаты объяснили, что задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке взлетно-посадочной полосы в аэропорту Антальи.

СМИ ранее сообщили, что более 500 россиян ждут вылета в аэропорту курортного города.

В Турции 14 мая прошли президентские и парламентские выборы. Главным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является представитель «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры