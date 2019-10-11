Дипломат отметил жёсткость кандидата в послы США к России

«Если это будет он, то это понятный вариант. Он достаточно известный человек, хотя и никогда особо какими-то яркими идеями или жестами не отличался. Но его посты всегда были достаточно заметными и в целом он человек понятный, хорошо работал на всех постах, куда его назначали. В отношении России он входит в лагерь тех, кто считает, что с Россией нужен жёсткий разговор, но дверь для поддержания контактов не стоит целиком закрывать». – рассказал экс-посол.

Одной из сильных сторон Салливана, по словам Бакланова, является его подкованность в вопросах Ближнего и Среднего Востока. Именно для работы по этим темам он и будет направлен в РФ.

Однако каких-то ярких шагов и инициатив от Салливана ждать не стоит, полагает дипломат.

«Я не думаю, чтобы он инициировал какие-то яркие развития событий. Наверное, будет настроен на то, чтобы выполнять указания центра. Будет проявлять какой-то минимум инициативы, но с тем, чтобы оправдать миссию посла, которая всегда заключается в поддержании отношений на определённом уровне. Это достаточно дежурный и неплохой вариант для турбулентного периода в отношениях двух стран», - добавил Бакланов.

Напомним, бывший посол России в США Джон Хантсман ушёл со своего поста 3 декабря. В Москве тогда выразили мнение, что он так и не смог реализовать потенциал в отношениях двух стран.

