Трамп определился с новым послом США в России
Новым послом США в России, скорее всего, станет заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Президент США Дональд Трамп еще в августе 2019 года заявлял, что Салливан мог бы стать хорошим послом США в Москве. По некоторым данным, его кандидатуру негласно одобрили и российские власти.
Прежний посол США в России Джон Хантсман покинул Россию в начале октября, отметив, что его «дипломатическая миссия завершена». О его отставке стало известно в августе. По некоторым данным, он намерен баллотироваться в губернаторы штата Юта.
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