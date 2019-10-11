Трамп определился с новым послом США в России

Президент США Дональд Трамп еще в августе 2019 года заявлял, что Салливан мог бы стать хорошим послом США в Москве. По некоторым данным, его кандидатуру негласно одобрили и российские власти.

Прежний посол США в России Джон Хантсман покинул Россию в начале октября, отметив, что его «дипломатическая миссия завершена». О его отставке стало известно в августе. По некоторым данным, он намерен баллотироваться в губернаторы штата Юта.

