«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия», — подчеркнул автор.

В публикации отмечается, что англосаксонский мир выполнил свою цель — предотвратил интеграцию промышленности Европы с сырьем из России. Поэтому в европейских странах, в особенности в ФРГ, начался период рецессии и спада в промышленности.

Ранее экс-спецпомощник президента США в Пентагоне Дуглас Маккиннон заявил, что Запад разжигает конфликт на Украине, не обращая внимания на потери, пишет RT.

