DikGAZETE: Киев и ЕС стали проигравшими в украинском конфликте
Киев и Евросоюз стали проигравшими сторонами в конфликте на Украине. Об этом пишет обозреватель Унвер Сель в материале для турецкой dikGAZETE.
«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия», — подчеркнул автор.
В публикации отмечается, что англосаксонский мир выполнил свою цель — предотвратил интеграцию промышленности Европы с сырьем из России. Поэтому в европейских странах, в особенности в ФРГ, начался период рецессии и спада в промышленности.
Ранее экс-спецпомощник президента США в Пентагоне Дуглас Маккиннон заявил, что Запад разжигает конфликт на Украине, не обращая внимания на потери, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru