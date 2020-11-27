Диего Марадону похоронили на кладбище рядом с родителями

Известный футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона похоронен на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса, сообщает телеканал Todo Noticias.

Похороны прошли в узком кругу. На данном кладбище покоятся родители спортсмена.

В Аргентине начались столкновения между фанатами Марадоны и полицией

Ранее в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Спустя два часа в городе начались беспорядки, гроб с телом Диего Марадоны вынесли из резиденции президента

Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ против фанатов футболиста, участвовавших в гражданской панихиде. Чтобы проститься со спортсменом в Буэнос-Айресе образовалась очередь в несколько километров.

Спортсмен умер 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

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