Диего Марадону похоронили на кладбище рядом с родителями

Ранее в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Спустя два часа в городе начались беспорядки, гроб с телом Диего Марадоны вынесли из резиденции президента

Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ против фанатов футболиста, участвовавших в гражданской панихиде. Чтобы проститься со спортсменом в Буэнос-Айресе образовалась очередь в несколько километров.

Спортсмен умер 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

