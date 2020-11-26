В Аргентине начались столкновения между фанатами Марадоны и полицией

Отмечается, что фанаты принимали участие в гражданской панихиде по спортсмену.

По данным агентства, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против собравшихся. Уточняется также, что не менее двух человек были задержаны.

О смерти прославленного футболиста стало известно в среду. Спортсмен умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

