В Аргентине начались столкновения между фанатами Марадоны и полицией

Между фанатами умершего экс-игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны и полицейскими начались столкновения в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает ТАСС.

Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне

Отмечается, что фанаты принимали участие в гражданской панихиде по спортсмену.

По данным агентства, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против собравшихся. Уточняется также, что не менее двух человек были задержаны.

О смерти прославленного футболиста стало известно в среду. Спортсмен умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

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ФОТО: РИА Новости
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