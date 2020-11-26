Гроб с телом Марадоны вынесли из резиденции президента из-за беспорядков

Гроб с телом Диего Марадоны вынесли из резиденции президента из-за начавшихся столкновений между фанатами футболиста и полицией. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ против фанатов футболиста, участвовавших в гражданской панихиде.

О смерти прославленного футболиста стало известно в среду. Спортсмен умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

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