Гроб с телом Марадоны вынесли из резиденции президента из-за беспорядков

Гроб с телом Диего Марадоны вынесли из резиденции президента из-за начавшихся столкновений между фанатами футболиста и полицией. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ против фанатов футболиста, участвовавших в гражданской панихиде.



О смерти прославленного футболиста стало известно в среду. Спортсмен умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.



