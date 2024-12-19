Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
19 декабря 202419:19
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Отмечается, что летательный аппарат был сбит примерно в 16:15 по московскому времени.
В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ попытались совершить теракт на территории России.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru