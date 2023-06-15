Девять женщин обвинили 85-летнего актера Билла Косби в домогательствах

Девять женщин обвинили в домогательствах 85-летнего актера Билла Косби и подали на него иск в окружной суд в Неваде. Об этом сообщил NBC.

Они утверждают, что Косби использовал свою «огромную власть, славу и престиж» с целью сексуального насилия над ними.

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Подача иска стала возможна после отмены в конце мая в штате Невада срока давности по делам о сексуальном насилии над взрослыми. Раньше подобные иски можно было подавать в течение двух лет со дня совершенного преступления.

Десятки женщин ранее уже обвиняли Косби в домогательствах и надругательствах. В 2018 году суд признал его виновным в изнасиловании Андреа Констанд, но в 2021-ом его освободили по решению Верховного суда штата Пенсильвания.

В начале июня экс-модель журнала Playboy 80-летняя Виктория Валентино подала в суд на Косби.

В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве.


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ФОТО: стоп-кадр видео
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