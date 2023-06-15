Девять женщин обвинили 85-летнего актера Билла Косби в домогательствах

Подача иска стала возможна после отмены в конце мая в штате Невада срока давности по делам о сексуальном насилии над взрослыми. Раньше подобные иски можно было подавать в течение двух лет со дня совершенного преступления.

Десятки женщин ранее уже обвиняли Косби в домогательствах и надругательствах. В 2018 году суд признал его виновным в изнасиловании Андреа Констанд, но в 2021-ом его освободили по решению Верховного суда штата Пенсильвания.

В начале июня экс-модель журнала Playboy 80-летняя Виктория Валентино подала в суд на Косби.

В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве.



