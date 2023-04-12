СМИ:13 француженок обвинили Жерара Депардье в домогательствах

При этом под своими настоящими именами лишь небольшая часть женщин согласилась дать показания, большинство решили остаться анонимными и высказаться под псевдонимами.

События, которые описывают пострадавшие, происходили в период с 2004 по 2022 год. Большая часть домогательств происходила на съемочных площадках фильмов, в которых Депардье принимал участие.

Ранее актера Депардье обвинили в изнасиловании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



