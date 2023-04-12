СМИ:13 француженок обвинили Жерара Депардье в домогательствах
Во Франции 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart.
По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии.
При этом под своими настоящими именами лишь небольшая часть женщин согласилась дать показания, большинство решили остаться анонимными и высказаться под псевдонимами.
События, которые описывают пострадавшие, происходили в период с 2004 по 2022 год. Большая часть домогательств происходила на съемочных площадках фильмов, в которых Депардье принимал участие.
Ранее актера Депардье обвинили в изнасиловании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru