СМИ:13 француженок обвинили Жерара Депардье в домогательствах

Во Франции 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart.

По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии.

СМИ: Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии

При этом под своими настоящими именами лишь небольшая часть женщин согласилась дать показания, большинство решили остаться анонимными и высказаться под псевдонимами.

События, которые описывают пострадавшие, происходили в период с 2004 по 2022 год. Большая часть домогательств происходила на съемочных площадках фильмов, в которых Депардье принимал участие.

Ранее актера Депардье обвинили в изнасиловании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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