Девять стран НАТО начали учения по развертыванию своих новых сил

Девять стран Североатлантического альянса с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart – 25, чтобы проверить способность своих сил к оперативному реагированию из Европы «в условиях конфликта», сообщила пресс-служба НАТО.

Учения будут проводить созданные в прошлом году союзные силы реагирования (ARF). В них примут участие порядка 10 тысяч человек из сухопутных, воздушных, морских и специальных оперативных войск. Тренировки пройдут в Болгарии, Румынии и Греции.

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Это будет первым крупномасштабным развертыванием ARF. В сообщении подчеркивается, что учения призваны проверить скорость и возможности взаимодействия между государствами, предоставляющими и принимающими войска.

Ранее сообщалось, что в Финляндии пограничная охрана начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией. Цель маневров – повысить готовность к управлению пограничной безопасностью. В учениях задействовано около 300 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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