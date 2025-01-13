Девять стран НАТО начали учения по развертыванию своих новых сил

Девять стран Североатлантического альянса с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart – 25, чтобы проверить способность своих сил к оперативному реагированию из Европы «в условиях конфликта», сообщила пресс-служба НАТО.

Учения будут проводить созданные в прошлом году союзные силы реагирования (ARF). В них примут участие порядка 10 тысяч человек из сухопутных, воздушных, морских и специальных оперативных войск. Тренировки пройдут в Болгарии, Румынии и Греции.