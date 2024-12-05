Герасимов уведомил США о российских учениях в Средиземном море
Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльза Брауна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве указали, что американскую сторону уведомили о проведении восточной части Средиземного моря учений Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил РФ, в ходе которых запланированы практические стрельбы и пуски высокоточных ракет.
«Информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО», - говорится в сообщении.
Ранее в Пентагон решили отложить совместные учения с армией Южной Корее по ядерному сдерживанию КНДР, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru