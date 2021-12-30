Девушка Саакашвили сообщила о его критическом состоянии
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Украины и девушки политика Елезавету Ясько.
«Состояние критическое, он практически всё время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила женщина.
Ранее сообщалось, что Саакашвили упал в обморок после того, как узнал о решении Минюста перевести его из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму.
Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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