Девушка Саакашвили сообщила о его критическом состоянии

«Состояние критическое, он практически всё время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что Саакашвили упал в обморок после того, как узнал о решении Минюста перевести его из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму.

Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

