Саакашвили упал в обморок, узнав о переводе его из госпиталя в тюрьму

Представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили подтвердила данную информацию. По ее словам, сознание политик потерял при попытке оказать сопротивление при его выводе из госпиталя. Она добавила, что у Саакашвили было замечено высокое давление.

Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

