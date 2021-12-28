Саакашвили упал в обморок, узнав о переводе его из госпиталя в тюрьму
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок после того, как узнал о решении Минюста перевести его из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мать экс-президента Гиули Аласания.
Представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили подтвердила данную информацию. По ее словам, сознание политик потерял при попытке оказать сопротивление при его выводе из госпиталя. Она добавила, что у Саакашвили было замечено высокое давление.
Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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