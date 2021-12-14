Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму

Согласно консилиуму, Саакашвили на данный момент слишком слаб. У него наблюдается нарушение координации, анемия и посттравматическое стрессовое расстройство.

В организации также отметили, что экс-президент страны нуждается в психотерапии.



Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

