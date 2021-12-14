Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму
Консилиум врачей омбудсмена Грузии выступил против перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно консилиуму, Саакашвили на данный момент слишком слаб. У него наблюдается нарушение координации, анемия и посттравматическое стрессовое расстройство.
В организации также отметили, что экс-президент страны нуждается в психотерапии.
Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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