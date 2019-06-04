Deutsche Bank присвоил 20 тонн золота у Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы. Причиной стало отсутствие выплат по кредитам, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg. По данным источников агентства, речь идет о кредите, который Каракас получил от германского банка в 2016 году.
Deutsche Bank принял решение прервать действие кредитного договора, пишет «Свободная пресса».
Сообщается, что согласно кредитному договору Венесуэла получила от банка 750 миллионов долларов. Золото было оставлено Венесуэлой в качестве залога, отмечает Ura.ru.
Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, почему отзывать российских экспертов из Венесуэлы пока рано.
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