Deutsche Bank присвоил 20 тонн золота у Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы. Причиной стало отсутствие выплат по кредитам, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg. По данным источников агентства, речь идет о кредите, который Каракас получил от германского банка в 2016 году.

Deutsche Bank принял решение прервать действие кредитного договора, пишет «Свободная пресса».

Сообщается, что согласно кредитному договору Венесуэла получила от банка 750 миллионов долларов. Золото было оставлено Венесуэлой в качестве залога, отмечает Ura.ru.

Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, почему отзывать российских экспертов из Венесуэлы пока рано.

