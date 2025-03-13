Директор нижегородского филиала РАНХиГС арестован по делу о взятках

Московский районный суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова, проходящего обвиняемым по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Согласно решению суда, Парамонов будет находиться под стражей до 9 мая включительно. Арест стал мерой пресечения по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.