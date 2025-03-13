Директор нижегородского филиала РАНХиГС арестован по делу о взятках
Московский районный суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова, проходящего обвиняемым по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Согласно решению суда, Парамонов будет находиться под стражей до 9 мая включительно. Арест стал мерой пресечения по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.
Срок ареста отсчитывается с 12 марта, дня фактического задержания.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, сочтя обоснованным содержание Парамонова под стражей на период расследования, передает «Радиоточка НСН».
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