Директор нижегородского филиала РАНХиГС арестован по делу о взятках

Московский районный суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова, проходящего обвиняемым по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Согласно решению суда, Парамонов будет находиться под стражей до 9 мая включительно. Арест стал мерой пресечения по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере.

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Срок ареста отсчитывается с 12 марта, дня фактического задержания.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, сочтя обоснованным содержание Парамонова под стражей на период расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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