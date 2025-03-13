Трамп заявил о наличии у США рычагов давления на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает инструментами для усиления давления на Москву, однако предпочитает не раскрывать детали на фоне позитивной динамики переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

Выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, американский лидер отметил, что обсуждение с российской стороной продвигается конструктивно, и в этой связи он не считает нужным говорить о возможных мерах давления.

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11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По результатам встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие, при условии, что Россия также примет соответствующие меры.

На следующий день министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы довести санкционное давление на Россию до максимального уровня, если это потребуется для достижения прогресса в переговорах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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