Трамп заявил о наличии у США рычагов давления на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает инструментами для усиления давления на Москву, однако предпочитает не раскрывать детали на фоне позитивной динамики переговоров с Россией по украинскому урегулированию.
Выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, американский лидер отметил, что обсуждение с российской стороной продвигается конструктивно, и в этой связи он не считает нужным говорить о возможных мерах давления.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По результатам встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие, при условии, что Россия также примет соответствующие меры.
На следующий день министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы довести санкционное давление на Россию до максимального уровня, если это потребуется для достижения прогресса в переговорах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о наличии у США рычагов давления на Россию
- Директор нижегородского филиала РАНХиГС арестован по делу о взятках
- МВД предупредило о вредоносной рассылке в Telegram с новостями о смерти
- Трамп заявил о неизбежности присоединения Гренландии к США
- Трамп призвал Россию к реальному прекращению огня на Украине
- Ушаков заявил о стремлении США завершить конфликт на Украине
- Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной
- Путин назвал усилия мировых лидеров по Украине благородной миссией
- Путин: Возвращающимся западным компаниям преференций не будет
- Путин: Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru