Погранслужба Украины задержала четырех мужчин при попытке бегства в Румынию

Украинская пограничная служба сообщила о задержании четырех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу и добраться до Румынии по морю на надувной лодке.

По данным Южного регионального управления ведомства, мужчины воспользовались помощью 47-летнего местного жителя, предоставившего им лодку с мотором, запас топлива, навигационное оборудование и поддельные документы военнослужащих, отмечает RT.

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Все участники были задержаны, на беглецов составлены административные протоколы, а против организатора возбуждено уголовное дело.

В условиях продолжающегося военного положения, введенного в Украине с февраля 2022 года, выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен. Мобилизационные повестки могут вручаться не только в военкоматах, но и на улицах, в общественных местах и на рабочих местах через уполномоченных лиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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