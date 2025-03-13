Погранслужба Украины задержала четырех мужчин при попытке бегства в Румынию

Украинская пограничная служба сообщила о задержании четырех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу и добраться до Румынии по морю на надувной лодке.

По данным Южного регионального управления ведомства, мужчины воспользовались помощью 47-летнего местного жителя, предоставившего им лодку с мотором, запас топлива, навигационное оборудование и поддельные документы военнослужащих, отмечает RT.