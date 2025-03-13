Группа «Ленинград» анонсировала выход новой песни «Биография»
Группа «Ленинград» анонсировала в своих соцсетях выход новой композиции «Биография».
По словам коллектива, новая песня представляет собой дерзкий и остроумный взгляд на происходящее в мире, где соцсети стали площадкой для наполненного притягательной банальностью, но лишенного смысла контента. Как указывает коллектив Сергея Шнурова, новый сингл — это остроумный и дерзкий взгляд на современный мир, где социальные сети стали площадкой для бесконечного мерцания контента, лишенного смысла, но наполненного притягательной банальностью.
«Мы не могли молчать. Мир сходит с ума, и кто, как не мы, расскажет об этом в ритме марша? Новый трек — это наш взгляд на то, что происходит вокруг. Но, как всегда, со своим уникальным юмором», — отметил лидер коллектива Сергей Шнуров.
Ожидается, что клип на трек «Биография» появится на официальном YouTube-канале группы (съемки пройдут в апреле 2025 года), а композиция уже доступна на всех цифровых платформах.
Ранее композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал, как проходила работа над первым за девять лет альбомом коллектива «Больше, чем жизнь». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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