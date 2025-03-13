Группа «Ленинград» анонсировала выход новой песни «Биография»

«Мы не могли молчать. Мир сходит с ума, и кто, как не мы, расскажет об этом в ритме марша? Новый трек — это наш взгляд на то, что происходит вокруг. Но, как всегда, со своим уникальным юмором», — отметил лидер коллектива Сергей Шнуров.

Ожидается, что клип на трек «Биография» появится на официальном YouTube-канале группы (съемки пройдут в апреле 2025 года), а композиция уже доступна на всех цифровых платформах.

Ранее композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал, как проходила работа над первым за девять лет альбомом коллектива «Больше, чем жизнь». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

