Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что право определять условия урегулирования конфликта на Украине принадлежит России, поскольку именно она одерживает победу на поле боя. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале, комментируя обсуждение перспектив прекращения огня.

По словам Благи, мирное соглашение должно учитывать позиции Москвы, так как ситуация на фронте демонстрирует ее преимущество. Он подчеркнул, что перемирие возможно лишь при наличии полноценных переговоров с Россией, без которых, по его мнению, достичь мира невозможно, отмечает RT.