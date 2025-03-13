Депутат ЕП заявил, что условия мира на Украине может диктовать только Россия

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что право определять условия урегулирования конфликта на Украине принадлежит России, поскольку именно она одерживает победу на поле боя. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале, комментируя обсуждение перспектив прекращения огня.

По словам Благи, мирное соглашение должно учитывать позиции Москвы, так как ситуация на фронте демонстрирует ее преимущество. Он подчеркнул, что перемирие возможно лишь при наличии полноценных переговоров с Россией, без которых, по его мнению, достичь мира невозможно, отмечает RT.

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Заявление прозвучало на фоне встречи делегаций США и Украины, состоявшейся ранее в Саудовской Аравии.

По итогам переговоров стороны объявили о согласии Киева на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления. Также сообщалось о возобновлении поставок вооружения и обмена разведданными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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