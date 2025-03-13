Хлебникова рассказала о важном совете Градского, повлиявшем на ее карьеру
Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» поделилась воспоминаниями о совете, который дала ей великая личность отечественной эстрады, композитор Александр Градский. По словам Хлебниковой, этот совет оказал значительное влияние на ее карьеру.
Она рассказала, что с композитором и учителем Градским она познакомилась, когда уже была студенткой заочной эстрадной школы. Градский, посоветовав ей не бояться выделяться и быть непохожей на других, объяснил, что чем больше артист будет отличаться от своих коллег, тем легче он будет запомниться зрителям.
Также композитор подчеркнул важность работы с профессиональными музыкальными редакторами, на которых можно опираться для самоопределения.
Хлебникова добавила, что в свое время у нее было несколько таких редакторов с солидным консерваторским образованием, которых ей хотелось бы видеть и сегодня на радиостанциях, в отличие от нынешних специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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