Хлебникова рассказала о важном совете Градского, повлиявшем на ее карьеру

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» поделилась воспоминаниями о совете, который дала ей великая личность отечественной эстрады, композитор Александр Градский. По словам Хлебниковой, этот совет оказал значительное влияние на ее карьеру.

Она рассказала, что с композитором и учителем Градским она познакомилась, когда уже была студенткой заочной эстрадной школы. Градский, посоветовав ей не бояться выделяться и быть непохожей на других, объяснил, что чем больше артист будет отличаться от своих коллег, тем легче он будет запомниться зрителям.