У побережья Туниса утонули больше 10 мигрантов
22 июля 202103:31
Около побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами, передает радиостанция Jawhara FM со ссылкой на представителя тунисского Красного полумесяца.
В результате погибли как минимум 17 человек.
Лодка шла из Ливии. Тунисским спасателям также удалось вытащить из воды 160 мигрантов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru