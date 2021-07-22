У побережья Туниса утонули больше 10 мигрантов

Около побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами, передает радиостанция Jawhara FM со ссылкой на представителя тунисского Красного полумесяца.

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В результате погибли как минимум 17 человек.

Лодка шла из Ливии. Тунисским спасателям также удалось вытащить из воды 160 мигрантов.

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ФОТО: pxhere.com
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