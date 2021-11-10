Десятки беженцев смогли прорваться в Польшу из Белоруссии

«Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — отмечает радиостанция.

Как сообщила пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, мигранты разрушили установленные ограждения, однако некоторых нелегалов удалось вернуть на территорию Белоруссии. Поиски остальных участников штурма продолжаются, отмечает телеканал «360».

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась в понедельник: тогда в соцсетях появились ролики, на которых видно группу из сотен беженцев, движущихся по белорусской территории в направлении Польши. Польские пограничники не пропускают нелегалов через границу, и те пытаются прорвать ограждение и попасть в страну. Варшава стягивает к границе военную технику, отмечает РИА ФАН.

