«Мировая война». Названы риски столкновения России и Турции в Сирии
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН рассказал о последствиях обстрела российских военных с подконтрольной Турции территории в Сирии.
БТР российской военной полиции обстреляли в Идлибе с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований, трое военных ранены. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. По его словам, Россия и Турция установят личности боевиков, открывших огонь.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, почему Турция позволила случиться обстрелу.
«Идлиб - это такая заноза, которая сидит в теле Сирии. Там сосредоточена большая часть непримиримых людей, они находятся под контролем Турции. Безусловно, Турция не стремится сейчас обострять ситуацию, но управлять всеми отморозками, которые там есть, она тоже не может. Признаков партизанской войны я не вижу, но отдельные случаи будут продолжаться. Россия пропалывает Идлиб, когда боевики начинают действовать себя слишком дерзко и нахально. Обстановка сложная, но контролируемая», - отметил он.
Военный эксперт также объяснил, что мешает России зачистить город от боевиков.
«Мы не заходим в Идлиб дальше той черты, которая была выработана совместно с Турцией. Считается, что эту зону контролирует Турция. Конечно, после ранения российских военнослужащих Москва задаст вопросы Анкаре. Понятно, что им эти вопросы не очень понравятся. К сожалению, просто взять и ликвидировать боевиков мы не можем, хотя сирийцам хватило бы на это недели», - считает Шурыгин.
Он оценил, как бы развивались события при начале войны с Турцией. «В таком случае будет ядерный удар по Анкаре, и война по всему региону, потому что Турция является членом НАТО. Подключатся страны блока, и начнется мировая война», - заключил эксперт.
Ранее Россия привлекла дополнительные подразделения военной полиции для стабилизации обстановки во входящем в провинцию Ракка районе Айн-Иса на севере Сирии. Кроме того, оппозиционные действующему режиму президента Башара Асада «Сирийские демократические силы» договорились с сирийскими правительственными силами и Россией о создании трех совместных постов в северной части провинции Ракка. При этом арабские СМИ утверждают, что российская сторона пытается убедить «Сирийские демократические силы» передать контролируемые ими районы Дамаску.
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