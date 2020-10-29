Эрдоган угрожает. Что ждет российские войска в Сирии в случае войны?

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил во вторник Россию в «нападении на учебный лагерь оппозиции» в сирийском Идлибе. Он заявил, что это говорит об отсутствии у Москвы «желания там устойчивого мира и спокойствия».

Ранее сирийские СМИ сообщали, что в результате авиаудара российских ВКС по тренировочному лагерю террористической группировки в провинции Идлиб было уничтожено более 40 боевиков и не менее 60 ранены.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) объяснил в эфире НСН, что шансы на победу над Турцией в Сирии у России невелики.

«Изначально операция Российской Федерации в Сирии чрезвычайно уязвима с точки зрения снабжения и позиции Турции. Альтернативой снабжения через Босфор и Дарданеллы, которые в случае любого серьезного конфликта с Турцией будут перекрыты, выступает очень дальний и очень неудобный маршрут через Балтику, Атлантику, Гибралтар и на Сирию. Только так можно будет обеспечить достаточное снабжение группировки, которая там развернута», - пояснил Стрелков.

По его словам, есть и «кривой» маршрут через Иран, который выглядит еще более проблематичным, поскольку тяжелую технику везти будет не на чем.

Стрелков добавил, что при этом морской маршрут Турция тоже может перекрыть своим достаточно сильным флотом, взяв под контроль восточное Средиземноморье.