«Держим порох сухим»: Депутат Затулин допустил вторжение ВСУ в Приднестровье
Россия должна быть готова ко всему в вопросе Приднестровья, заявил в эфире НСН депутат Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в беседе с НСН, что России стоит быть начеку по отношению к любым решениям и действиям Молдавии и Украины касаемо Приднестровья.
Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что любые попытки дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья будут считаться нападением на Россию. В дополнение он назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти из Приднестровья, если они хотят жить, «демонстрацией агрессивного курса киевского режима». Затулин обозначил сложность решения Молдавии и Украины касаемо нападения на Приднестровье.
«Нет никаких сомнений, что украинские власти своими заявлениями пытаются подтолкнуть к выводу российских войск из Приднестровья под угрозой нападения и их истребления. Молдова считает Приднестровье своей территорией. Фактически, нападение Украины на Приднестровье будет являться атакой на Молдову, которая из кожи вон лезет, чтобы доказать Западу, что она сотрудничает с Украиной и поддерживает ее в ходе спецоперации. Здесь есть нестыковка. Безусловно, у молдавского президента Майи Санду есть желание заставить Приднестровье капитулировать. Но вот каким способом? Тут существуют базовые расхождения. Многие жители Молдовы понимают, что сотрудничество Приднестровья с Украиной может привести к тому, что Приднестровье окажется под украинской оккупацией, как это было до 1940 года. Молдова в таком случае не получит ничего, кроме позора», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, есть вероятность того, что Молдова даст добро украинской стороне на нападение на Приднестровье.
«Совершенно правильное предупреждение вынес представитель российского МИД. Это уже не первое предупреждение с российской стороны, что агрессия против Приднестровья будет рассматриваться как агрессия против России. Без согласия властей Молдовы такая операция вряд ли может быть проведена, а здесь существует проблема. Я не исключаю, что под влиянием Запада Украина и Молдова договорятся об активных действиях против Приднестровья. В принципе, они уже ведут совместные действия против Приднестровья, но в данном случае речь идет о возможности военной операции. С этой точки зрения нельзя быть уверенным на 100%, что Молдова не даст добро на вторжение украинских войск в Приднестровье. Все может быть. Мы должны в этом отношении держать порох сухим. Мы надеемся, что Молдова не захочет быть втянута в спецоперацию», - отметил депутат.
Он заявил, что лучшим вариантов решения проблемы с Приднестровьем и уменьшения рисков атаки на регион является продвижение российских войск по направлению к Приднестровью.
«Нужно добиться продвижения российских войск по направлению к Приднестровью. Надеюсь, это произойдет в результате развития спецоперации. Это было бы самой лучшей гарантией, что с Приднестровьем и с нашими миротворцами на той территории ничего не случится. Стоит отметить, что речь также идет о 200 тысячах гражданах РФ, которые живут на территории Приднестровья», - заключил Затулин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адекватно ответит на любые угрозы и провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье, передает «Радиоточка НСН».
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