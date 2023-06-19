«Держим порох сухим»: Депутат Затулин допустил вторжение ВСУ в Приднестровье

По его словам, есть вероятность того, что Молдова даст добро украинской стороне на нападение на Приднестровье.



«Совершенно правильное предупреждение вынес представитель российского МИД. Это уже не первое предупреждение с российской стороны, что агрессия против Приднестровья будет рассматриваться как агрессия против России. Без согласия властей Молдовы такая операция вряд ли может быть проведена, а здесь существует проблема. Я не исключаю, что под влиянием Запада Украина и Молдова договорятся об активных действиях против Приднестровья. В принципе, они уже ведут совместные действия против Приднестровья, но в данном случае речь идет о возможности военной операции. С этой точки зрения нельзя быть уверенным на 100%, что Молдова не даст добро на вторжение украинских войск в Приднестровье. Все может быть. Мы должны в этом отношении держать порох сухим. Мы надеемся, что Молдова не захочет быть втянута в спецоперацию», - отметил депутат.

Он заявил, что лучшим вариантов решения проблемы с Приднестровьем и уменьшения рисков атаки на регион является продвижение российских войск по направлению к Приднестровью.



«Нужно добиться продвижения российских войск по направлению к Приднестровью. Надеюсь, это произойдет в результате развития спецоперации. Это было бы самой лучшей гарантией, что с Приднестровьем и с нашими миротворцами на той территории ничего не случится. Стоит отметить, что речь также идет о 200 тысячах гражданах РФ, которые живут на территории Приднестровья», - заключил Затулин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адекватно ответит на любые угрозы и провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье, передает «Радиоточка НСН».

