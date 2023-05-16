В Приднестровье предупредили об агрессивных планах Украины и Молдавии

Украина и Молдавия реализуют «кризисный сценарий» по Приднестровью. Об этом заявил министр государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос.

«Боятся возмездия?»: В Госдуме допустили атаку Молдавии с Украиной на Приднестровье

«На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — отметил глава МГБ в интервью РИА Новости.

По словам Гебоса, в современных условиях интенсивность работы органов безопасности ПМР увеличилась, пишет Газета.ру. Ведомства борются с экстремизмом и терроризмом, защищают гостайну и интересы государства, обеспечивают информационную безопасность, охраняют государственную границу.

При этом глава МГБ подчеркнул, что против Приднестровья ведется широкомасштабная информационная война с использованием молдавских и украинских площадок.

Жители Приднестровской Молдавской Республики должны быть готовы к возможной агрессии со стороны соседних государств. С таким заявлением выступил

Ранее бывший вице-президент ПМР Александр Караман предупредил о возможной агрессии в отношении республики со стороны Украины и Молдавии, напоминает РИА ФАН. По словам политика, «приднестровцы должны быть готовы ко всему».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМолдавияПриднестровье

Горячие новости

Все новости

партнеры