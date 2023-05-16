В Приднестровье предупредили об агрессивных планах Украины и Молдавии
Украина и Молдавия реализуют «кризисный сценарий» по Приднестровью. Об этом заявил министр государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос.
«На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — отметил глава МГБ в интервью РИА Новости.
По словам Гебоса, в современных условиях интенсивность работы органов безопасности ПМР увеличилась, пишет Газета.ру. Ведомства борются с экстремизмом и терроризмом, защищают гостайну и интересы государства, обеспечивают информационную безопасность, охраняют государственную границу.
При этом глава МГБ подчеркнул, что против Приднестровья ведется широкомасштабная информационная война с использованием молдавских и украинских площадок.
Жители Приднестровской Молдавской Республики должны быть готовы к возможной агрессии со стороны соседних государств. С таким заявлением выступил
Ранее бывший вице-президент ПМР Александр Караман предупредил о возможной агрессии в отношении республики со стороны Украины и Молдавии, напоминает РИА ФАН. По словам политика, «приднестровцы должны быть готовы ко всему».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru