В Приднестровье предупредили об агрессивных планах Украины и Молдавии

«На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — отметил глава МГБ в интервью РИА Новости.

По словам Гебоса, в современных условиях интенсивность работы органов безопасности ПМР увеличилась, пишет Газета.ру. Ведомства борются с экстремизмом и терроризмом, защищают гостайну и интересы государства, обеспечивают информационную безопасность, охраняют государственную границу.

При этом глава МГБ подчеркнул, что против Приднестровья ведется широкомасштабная информационная война с использованием молдавских и украинских площадок.

Жители Приднестровской Молдавской Республики должны быть готовы к возможной агрессии со стороны соседних государств. С таким заявлением выступил

Ранее бывший вице-президент ПМР Александр Караман предупредил о возможной агрессии в отношении республики со стороны Украины и Молдавии, напоминает РИА ФАН. По словам политика, «приднестровцы должны быть готовы ко всему».

