Депутаты Германии передумали посещать РФ и Донбасс
Несколько депутатов немецкой партии «Альтернатива для Германии» вынуждены отказаться от поездки в Россию и Донбасс из-за критики со стороны руководства фракции и премьер-министра Саксонии Анхальт Райнера Хазелоффа, сообщает «РЕН ТВ».
Об изменении в планах депутатов сообщил сразу ряд немецких СМИ, в частности — агентство DPA и телеканал ZDF.
«Поскольку я – единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс», — говорится в тексте письма, отправленного депутатом Кристианом Блексом на адрес федерального исполнительного совета.
Сообщалось, что депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» намерены посетить Россию. Они также хотели посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о происходящей ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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