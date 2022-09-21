Депутаты Германии передумали посещать РФ и Донбасс

Об изменении в планах депутатов сообщил сразу ряд немецких СМИ, в частности — агентство DPA и телеканал ZDF.

«Поскольку я – единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс», — говорится в тексте письма, отправленного депутатом Кристианом Блексом на адрес федерального исполнительного совета.

Сообщалось, что депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» намерены посетить Россию. Они также хотели посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о происходящей ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

