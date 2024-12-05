Депутат Журавлев заявил, что России есть что противопоставить террористам в Сирии
Российские военные продолжают оказывать помощь Сирии в противостоянии террористам, однако боевые действия идут в «зоне ответственности» сирийской армии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам флот России на неделе провел учения в Средиземном море, призванные продемонстрировать врагам возможности, которыми обладают российские корабли
«В случае реальной угрозы нашему контингенту, по тревоге будут подняты и флот, и авиация, которым, уверен, есть что противопоставить террористам», — заявил Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил депутат, сирийская армия, к сожалению, не сделала выводов из предыдущего опыта военных конфликтов с террористическими подразделениями.
Ранее сообщалось, что солдаты сирийской армии отступили за пределы города Хама, в который зашли боевики.
Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН. Он также отметил, что события в Сирии выгодны в том числе Израилю и странам Запада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru