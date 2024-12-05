Депутат Журавлев заявил, что России есть что противопоставить террористам в Сирии

По его словам флот России на неделе провел учения в Средиземном море, призванные продемонстрировать врагам возможности, которыми обладают российские корабли

«В случае реальной угрозы нашему контингенту, по тревоге будут подняты и флот, и авиация, которым, уверен, есть что противопоставить террористам», — заявил Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил депутат, сирийская армия, к сожалению, не сделала выводов из предыдущего опыта военных конфликтов с террористическими подразделениями.

Ранее сообщалось, что солдаты сирийской армии отступили за пределы города Хама, в который зашли боевики.

Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН. Он также отметил, что события в Сирии выгодны в том числе Израилю и странам Запада.

