Депутат Водолацкий: ликвидация улицы Гагарина в Алма-Ате может иметь последствия

Он напомнил, что на территории Казахстана находится космодром Байконур, с которого был совершён первый полёт человека в космос.



«Это политически неверно и может иметь последствия, в том смысле, что потом могут начать убирать и другие памятники», — указал Водолацкий.

Парламентарий также добавил, что глава города, принявший решение о переименовании, «не отдавал отчёта» своим действиям, и руководство Казахстана его непременно «поправит».

Ранее одесские депутаты отказались переименовывать улицу Бунина и проспект Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».