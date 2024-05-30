Депутат Водолацкий: ликвидация улицы Гагарина в Алма-Ате может иметь последствия

Ликвидация улицы Гагарина в Алма-Ате является желанием забыть совместную с СССР историю. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Он напомнил, что на территории Казахстана находится космодром Байконур, с которого был совершён первый полёт человека в космос.

«Это политически неверно и может иметь последствия, в том смысле, что потом могут начать убирать и другие памятники», — указал Водолацкий.

Парламентарий также добавил, что глава города, принявший решение о переименовании, «не отдавал отчёта» своим действиям, и руководство Казахстана его непременно «поправит».

Ранее одесские депутаты отказались переименовывать улицу Бунина и проспект Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПереименованиеКазахстанВиктор Водолацкий

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