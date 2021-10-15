Депутат Рады поблагодарил Грузию за арест Саакашвили

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и назвал его «международным гастролером-аферистом».

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По словам парламентария, Грузия избавила Украину от бесполезных расходов и трат из госбюджета на содержание этого «проходимца и шарлатана». Кива отметил, что это десятки тысяч долларов ежемесячно.

«Знаю точно одно - справедливость восторжествовала и мир стал чище!» - написал Кива на своей странице в Facebook.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине его обвиняют сразу по нескольким уголовным делам.

Накануне тысячи сторонников Саакашвили вышли на центральную площадь Тбилиси, чтобы поддержать экс-президента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаМихаил Саакашвили
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