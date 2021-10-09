В Раде назвали арест Саакашвили «подарком Путину»

«Ему (Саакашвили - НСН) рассказали, что "все у тебя будет в порядке, приезжай". Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине», — считает Кива.

По словам парламентария, арест Саакашвили стал платой за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

Кроме того, Кива поделился, что после прошедшего летом в Женеве саммита Россия — США положение в мире изменилось. По мнению парламентария, Путин и его американский коллега Джо Байден написали «новый мировой порядок», и после переговоров международное сообщество стало «заигрывать» с Москвой.

Напомним, Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине экс-президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.

