В Раде назвали арест Саакашвили «подарком Путину»
Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — «подарок американских спецслужб» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый».
«Ему (Саакашвили - НСН) рассказали, что "все у тебя будет в порядке, приезжай". Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине», — считает Кива.
По словам парламентария, арест Саакашвили стал платой за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Кроме того, Кива поделился, что после прошедшего летом в Женеве саммита Россия — США положение в мире изменилось. По мнению парламентария, Путин и его американский коллега Джо Байден написали «новый мировой порядок», и после переговоров международное сообщество стало «заигрывать» с Москвой.
Напомним, Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине экс-президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.
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