Тысячи людей собрались в центре Тбилиси для поддержки Саакашвили

Тысячи сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на центральную площадь Тбилиси для поддержки политика. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, по разным подсчетам па площади Свободы и близлежащих улицах находится до 30 тысяч человек.

Митинг был организован оппозиционной партией «Единое национальное движение». Митингующие требуют освободить Саакашвили из тюрьмы. В поддержку Саакашвили высказались украинский политик Юлия Тимошенко, журналист Дмитрий Гордон - их выступление было показано на больших мониторах.

Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине бывшего президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными.









