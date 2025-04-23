Депутат Николаев: Выбор нового Папы станет ареной геополитической борьбы

Выборы нового Папы Римского перерастают рамки религиозного события и превращаются в арену идеологического и геополитического противостояния, заявил «ФедералПресс» депутат Госдумы Николай Николаев. По его словам, ключевая борьба развернется между кандидатами, поддерживаемыми США и Европой, тогда как шансы кардиналов из Азии, Африки и Восточной Европы остаются невысокими.

Политик отметил, что смерть Папы Франциска, выступавшего за либеральные и глобалистские инициативы, открывает путь к возможному возвращению к консервативной повестке. Он предположил, что американские элиты, близкие к Дональду Трампу, могут активно продвигать кандидата с традиционалистскими взглядами, рассчитывая на поддержку католического электората в предвыборный период.