Депутат Николаев: Выбор нового Папы станет ареной геополитической борьбы

Выборы нового Папы Римского перерастают рамки религиозного события и превращаются в арену идеологического и геополитического противостояния, заявил «ФедералПресс» депутат Госдумы Николай Николаев. По его словам, ключевая борьба развернется между кандидатами, поддерживаемыми США и Европой, тогда как шансы кардиналов из Азии, Африки и Восточной Европы остаются невысокими.

Политик отметил, что смерть Папы Франциска, выступавшего за либеральные и глобалистские инициативы, открывает путь к возможному возвращению к консервативной повестке. Он предположил, что американские элиты, близкие к Дональду Трампу, могут активно продвигать кандидата с традиционалистскими взглядами, рассчитывая на поддержку католического электората в предвыборный период.

Папу римского Франциска похоронят 26 апреля

Николаев также указал на значение выборов Папы для России, несмотря на небольшую численность католиков в стране. Он подчеркнул, что Ватикан остается мощным духовным центром, влияющим на мировую идеологическую повестку, и избрание сторонника традиционных ценностей способно изменить общий глобальный климат.

Внутрицерковную ситуацию депутат охарактеризовал как напряженную: при Франциске усилились позиции левого крыла — иезуитов и сторонников «теологии освобождения». Однако, по его мнению, в новых условиях возможно смещение в сторону центристских и правых позиций. Наибольшее влияние на исход конклава, по словам Николаева, окажут европейские либералы, американские консерваторы и латиноамериканские сторонники социального католицизма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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