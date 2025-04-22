Папу римского Франциска похоронят 26 апреля

Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

В 10:00 (11:00 мск) субботы перед собором Святого Петра пройдет заупокойная месса по папе.

«Затем гроб с телом римского понтифика будет доставлен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения», - говорится в сообщении.

Публичное прощание со священнослужителем начнется 23 апреля в соборе Святого Петра. Гроб с телом понтифика перенесут под колокольный звон через площадь из резиденции - дома Святой Марфы за стенами Ватикана.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, пишет RT. Как уточнили в Ватикане, понтифик скончался от мозгового инсульта, он впал в кому и перенес кардиоциркуляторный коллапс.

