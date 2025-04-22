Папу римского Франциска похоронят 26 апреля
Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.
В 10:00 (11:00 мск) субботы перед собором Святого Петра пройдет заупокойная месса по папе.
«Затем гроб с телом римского понтифика будет доставлен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения», - говорится в сообщении.
Публичное прощание со священнослужителем начнется 23 апреля в соборе Святого Петра. Гроб с телом понтифика перенесут под колокольный звон через площадь из резиденции - дома Святой Марфы за стенами Ватикана.
Папа римский Франциск умер 21 апреля, пишет RT. Как уточнили в Ватикане, понтифик скончался от мозгового инсульта, он впал в кому и перенес кардиоциркуляторный коллапс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Футбольную сборную России пригласили на турнир со странами Центральной Азии
- После драки в московской школе проведут проверку
- Папу римского Франциска похоронят 26 апреля
- Американская киноакадемия установила новые правила для премии «Оскар»
- Две фуры и легковой автомобиль столкнулись и загорелись в Тверской области
- Алексей Исаков назначен послом России в Уругвае
- Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через «Турецкий поток»
- Тутберидзе обратилась в суд в Москве из-за залива жилья
- Патриарх Кирилл призвал россиян отдавать четверть всего другим
- Опрос: Россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru