Академик Либанова: Украина может попасть в демографическую «спираль смерти»

Эксперт напомнила, что в 2001 году на Украине зарегистрировали самый низкий уровень рождаемости в мире. Позже, в 2019 году, страна стала последней в Европе по этому показателю. Либанова выразила обеспокоенность отъездом за границу украинок репродуктивного возраста: если женщины не вернутся, «это будет серьезной проблемой».

В материале приведены данные документа, в котором прогнозируется падение общего коэффициента рождаемости на Украине до 0,71 в 2023–2024 годах. Это станет самым низким показателем в мире.

«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — указала Либанова.

Академик добавила, что рождаемость в стране не восстановится даже в случае победы Украины в противостоянии с Россией.

Ранее социологи, специалисты ООН и Госстата Украины подсчитали, что к 2100 году население страны сократится на 45%, сообщает телеканал «360».

