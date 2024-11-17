Депутат Бундестага: Шольц позвонил Путину из-за победы Трампа на выборах в США
Глава правительства Германии Олаф Шольц позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на заявление депутата Бундестага от партии «Левые» Грегора Гизи.
По его словам, Шольц опасается мирного плана Трампа по Украине. Парламентарий отметил, что канцлеру нужно было гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями.
Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru