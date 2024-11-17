По его словам, Шольц опасается мирного плана Трампа по Украине. Парламентарий отметил, что канцлеру нужно было гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями.

Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

