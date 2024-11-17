Депутат Бундестага: Шольц позвонил Путину из-за победы Трампа на выборах в США

Глава правительства Германии Олаф Шольц позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на заявление депутата Бундестага от партии «Левые» Грегора Гизи.

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По его словам, Шольц опасается мирного плана Трампа по Украине. Парламентарий отметил, что канцлеру нужно было гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями.

Ранее Путин заявил Шольцу, что причиной конфликта на Украине является агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВладимир ПутинШольцГермания

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