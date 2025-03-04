Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах

Как считают медики, 76-летний актер сможет присутствовать на судебном процессе. При этом медэксперт ограничил длительность слушаний шестью часами с 15-минутными перерывами, чтоб актер смог передохнуть.

Ранее Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

