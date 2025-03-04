Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
4 марта 202501:01
Медицинская экспертиза признала известного французского актера Жерара Депардье способным явиться в суд в Париже на слушания 24 и 25 марта по делу о домогательствах, сообщает телеканал BFMTV.
Как считают медики, 76-летний актер сможет присутствовать на судебном процессе. При этом медэксперт ограничил длительность слушаний шестью часами с 15-минутными перерывами, чтоб актер смог передохнуть.
Ранее Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
- Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников
- Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций
- СМИ: Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ
- Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине
- Вдова борца Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
- Порошенко: Мир на Украине важен для всех, включая США и Украину
- Постпред Дании при ООН заявила, что Гренландия может выбрать независимость
- Зеленский: Киев работает с США над миром и рассчитывает на их поддержку
- Эрдоган: Урегулирование на Украине возможно только с участием Москвы и Киева
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru