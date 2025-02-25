Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ
Французский актёр Жерар Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России. Об этом сообщает РБК.
В сообщении говорится, что в организации намерены рассмотреть специальный список, составленный контрольно-ревизионной комиссией. В него попали члены союза, нарушившие обязанности, указанные в уставе организации.
Отмечается, что лишиться членства можно, в том числе, за неуплату ежегодных членских взносов. По этой причине в список и попал Депардье, за семь лет задолжавший 9,5 тысяч рублей.
Ранее Agence France-Presse сообщило, что Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru