Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ

В сообщении говорится, что в организации намерены рассмотреть специальный список, составленный контрольно-ревизионной комиссией. В него попали члены союза, нарушившие обязанности, указанные в уставе организации.

Отмечается, что лишиться членства можно, в том числе, за неуплату ежегодных членских взносов. По этой причине в список и попал Депардье, за семь лет задолжавший 9,5 тысяч рублей.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

