Адвокат: Депардье грозит от 5 лет тюрьмы

По его словам, окончательное обвинение огласят в присутствии женщин, которые написали на него заявление в полицию. При этом каждый представит свою версию произошедшего.

Ранее Депардье выпустили из-под стражи в Париже после обвинений в домогательствах. Его поместили под стражу 29 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

