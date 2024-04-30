Адвокат: Депардье грозит от 5 лет тюрьмы
30 апреля 202400:01
Если вина французского актера Жерара Депардье по новому делу о домогательствах будет доказана, ему может грозить как минимум пять лет тюрьмы и штраф до 75 000 евро, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на адвоката Алана Дюфло.
По его словам, окончательное обвинение огласят в присутствии женщин, которые написали на него заявление в полицию. При этом каждый представит свою версию произошедшего.
Ранее Депардье выпустили из-под стражи в Париже после обвинений в домогательствах. Его поместили под стражу 29 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru