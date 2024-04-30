Адвокат: Депардье грозит от 5 лет тюрьмы

Если вина французского актера Жерара Депардье по новому делу о домогательствах будет доказана, ему может грозить как минимум пять лет тюрьмы и штраф до 75 000 евро, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на адвоката Алана Дюфло.

Депардье стал фигурантом третьего дела о домогательствах

По его словам, окончательное обвинение огласят в присутствии женщин, которые написали на него заявление в полицию. При этом каждый представит свою версию произошедшего.

Ранее Депардье выпустили из-под стражи в Париже после обвинений в домогательствах. Его поместили под стражу 29 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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