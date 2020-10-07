«Денег хватит». В Баку высказались о продолжении операции в Карабахе
Баку хватит денег для продолжения военной операции в Нагорном Карабахе, заявил советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов.
«Это продукт тех десятилетий, когда мы вынужденно готовились», - сказал он.
Чиновник отметил, что в Азербайджане не ощущают экономических проблем, а жизнь «продолжается в совершенно нормальном русле».
Между тем, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал создать антитеррористическую коалицию. В обращении на Facebook он написал, что Азербайджан используется Турцией как инструмент для создания очага терроризма на Кавказе. По его мнению, международная террористическая сеть проникла в республику при пособничестве властей, и теперь под угрозой мирное население Армении и Нагорного Карабаха. Он отметил, что армянская сторона оказались на передовой борьбы с терроризмом.
Ранее появились сообщения об использовании наёмников-террористов в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной. В частности, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о тысячах участников радикальных террористических группировок с Ближнего Востока, направляющихся в зону карабахского конфликта.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября с заявлений Армении и Азербайджана об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Баку сообщил об атаках армянских ВС. Из Еревана поступила информация о наступлении Азербайджана в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах.
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