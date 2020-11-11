Демократы сохранили большинство в Палате представителей Конгресса США

Между тем, их представительство в Палате, скорее всего, сократится.

В настоящее время они занимают 232 места, сообщает РЕН ТВ.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее прокомментировал поздравления глав государств разных стран Джо Байдена с победой на президентских выборах. По его словам, подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур.

