Демократы сохранили большинство в Палате представителей Конгресса США

Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США по результатам прошедших 3 ноября всеобщих выборов. Об этом сообщило агентство АП.

Демократы получили в нижней палате Конгресса как минимум 218 мест, что обеспечивает им большинство. После полного подсчета голосов демократы могут получить еще несколько голосов.

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Между тем, их представительство в Палате, скорее всего, сократится.

В настоящее время они занимают 232 места, сообщает РЕН ТВ.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее прокомментировал поздравления глав государств разных стран Джо Байдена с победой на президентских выборах. По его словам, подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Демократическая Партия СШАКонгресс СШАВыборы в США
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