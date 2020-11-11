Поздравляющим Байдена с победой на выборах напомнили о подсчете голосов
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал поздравления глав государств разных стран Джо Байдена с победой на президентских выборах, сообщает Fox News.
По его словам, подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур.
Как отметил госсекретарь, процесс будет завершён с голосованием выборщиков.
Тем временем, Джо Байден, который, по заявлению ряда американских СМИ, стал избранным президентом США, назвал нежелание действующего главы США Дональда Трампа признать поражение на выборах «позором».
Байден осудил поведение соперника, предположив, что споры улягутся 20 января 2021 года.
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