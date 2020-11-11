Поздравляющим Байдена с победой на выборах напомнили о подсчете голосов

Как отметил госсекретарь, процесс будет завершён с голосованием выборщиков.

Тем временем, Джо Байден, который, по заявлению ряда американских СМИ, стал избранным президентом США, назвал нежелание действующего главы США Дональда Трампа признать поражение на выборах «позором».

Байден осудил поведение соперника, предположив, что споры улягутся 20 января 2021 года.

