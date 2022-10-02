Делегация немецких депутатов прибыла на Тайвань
Депутаты ФРГ прибыли на Тайвань, сообщает ARD.
Они пошли на этот шаг для выражения солидарности властям острова. В делегацию входят шесть представителей каждой партии.
Как считает Берлин, подобный шаг продемонстрирует Тайваню поддержку в период эскалации с Китаем.
Народно-освободительной армии Китая поручено сфокусироваться на подготовке к войнам. Такое распоряжение дал председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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